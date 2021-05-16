Хайнань впервые применил пятую степень "свободы воздуха" в сфере грузовых авиаперевозок

ХАЙКОУ /Китай/, 16 мая. /ТАСС/. Южнокитайский остров Хайнань в воскресенье впервые применил в сфере регулярных грузовых авиаперевозок режим пятой степени "свободы воздуха", позволяющий компаниям на территории страны-партнера загружать на борт товары из третьего государства. Об этом сообщила администрация провинции.

Как отмечается на ее странице в социальной сети WeChat, первая доставка по такому механизму была осуществлена из Джакарты. Промежуточным пунктом стал Сингапур. При перевозке использовался самолет Boeing-737-400 индонезийской авиакомпании My Indo Airlines. Рано утром он приземлился в международном аэропорту Мэйлань города Хайкоу (административный центр Хайнаня).

Таким образом, в соответствии с графиком авиалайнеры будут на регулярной основе три раза в неделю доставлять на остров товары, предназначенные для потребительского рынка регионов КНР. Как прокомментировали власти провинции, новый режим не только позволит улучшить воздушную сеть перевозок в Юго-Восточной Азии, но и "создаст новые возможности и стимулы для развития Хайнаньского порта свободной торговли, обеспечит его более интенсивное взаимодействие с китайским и зарубежными рынками".

Согласно официальной статистике, из-за пандемии пассажиропоток аэропорта Мэйлань в 2020 году сократился на 32%, до 16,49 млн человек, а объем перевозимых через него товаров - на 23%, до примерно 135 тыс. тонн. На текущий момент этот аэропорт обеспечивает регулярную транспортировку грузов в Гонконг, а также в шесть стран - в Россию, Индонезию, Республику Корея, Сингапур, Францию и ФРГ.