Глава Кабардино-Балкарии заработал в 2020 году 1,4 млн рублей

НАЛЬЧИК, 16 мая. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков заработал в 2020 году 1,491 млн рублей, что на 69 тыс. больше, чем в 2019-м, когда доходы руководителя региона составили 1,422 млн рублей. Это следует из декларации о доходах, размещенной на его официальном сайте.

Коков владеет квартирой площадью 99,3 кв. м, в его пользовании - земельный участок площадью 607 кв. м, жилой дом площадью 408 кв. м, квартира площадью 152 кв. м.

Доход супруги Казбека Кокова в прошлом году существенно увеличился и составил более одного миллиона рублей (171,2 тыс. рублей в 2019-м). В ее собственности, как и годом ранее, имеется земельный участок площадью 607 кв. м, жилой дом площадью 408,6 кв. м. Супруга Кокова владеет также автомобилем Toyota Camry.

Все объекты недвижимости Коковых расположены на территории Российской Федерации.