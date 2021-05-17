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WSJ: компания AT&T ведет переговоры с Discovery о слиянии

Источники The Wall Street Journal предостерегли, что сделка еще не заключена и переговоры могут сорваться

ТАСС, 17 мая. Американская транснациональная телекоммуникационная компания ведет переговоры о слиянии медиаподразделения WarnerMedia, в состав которого входят, в частности, телеканал CNN и платформа потокового видео HBO Max, с медиакомпанией Discovery. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно ее сведениям, соглашение может быть достигнуто уже в понедельник. Однако источники предостерегли, что сделка еще не заключена и переговоры могут сорваться. Как отметило издание, других подробностей нет.

По оценкам газеты, заключение сделки укрепит позиции медиакомпаний, пострадавших в результате отказа пользователей от кабельного и спутникового телевидения и из-за конкуренции со стриминговыми сервисами.

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