WSJ: компания AT&T ведет переговоры с Discovery о слиянии

ТАСС, 17 мая. Американская транснациональная телекоммуникационная компания ведет переговоры о слиянии медиаподразделения WarnerMedia, в состав которого входят, в частности, телеканал CNN и платформа потокового видео HBO Max, с медиакомпанией Discovery. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно ее сведениям, соглашение может быть достигнуто уже в понедельник. Однако источники предостерегли, что сделка еще не заключена и переговоры могут сорваться. Как отметило издание, других подробностей нет.

По оценкам газеты, заключение сделки укрепит позиции медиакомпаний, пострадавших в результате отказа пользователей от кабельного и спутникового телевидения и из-за конкуренции со стриминговыми сервисами.