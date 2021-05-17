FT: цены на индийский чай могут повыситься из-за коронавируса и засухи

ТАСС, 17 мая. Резкий рост случаев заражения коронавирусом в Индии, а также засуха могут помешать сбору урожая чая. По словам производителей, если ситуацию со вспышкой заболеваемости не удастся взять под контроль, цены на чай могут вырасти. Об этом в воскресенье пишет газета Financial Times (FT).

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

Как отмечает издание со ссылкой на местную чайную ассоциацию, на 90 чайных плантациях в штате Ассам, крупнейшем производителе чая в стране, зафиксировано в общей сложности около 500 случаев заражения коронавирусом. Однако, как заявляют владельцы плантаций, для определения настоящих масштабов пандемии необходимо провести дополнительное тестирование. Кроме того, власти пытаются остановить распространение коронавируса на 800 других плантациях штата.

Представители профсоюзов считают, что причиной роста заболеваемости среди работников плантаций стали условия жизни и труда. "Сотрудники работают и перемещаются большими группами <...>", - цитирует издание письмо местным властям президента студенческой ассоциации чайных племен Ассама.

Как сообщает газета, власти открывают пункты вакцинации для работников плантаций, однако привить всех пока не удается из-за нехватки вакцин.

Также ситуация усугубляется сильной засухой в Ассаме и в штатах на северо-востоке страны.