Доход главы Забайкалья в 2020 году вырос на 860 тыс. рублей

ЧИТА, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов задекларировал за 2020 год доход в 3,4 млн рублей - на 860 тыс. рублей больше по сравнению с 2019-м. Сведения о доходах опубликованы на официальном портале региона.

В собственности Осипова, как и год назад, находятся две квартиры площадью 77,1 и 84,8 кв. метра, жилой дом площадью 35,6 кв. метра, земельный участок в 10 соток и индивидуальный газопровод. У главы Забайкалья больше не значится автомобиль Иж-2715, однако он приобрел в 2020 году мотоцикл "Урал". В пользовании губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. метра, а также машино-место.

Супруга главы региона в 2020 году заработала 2,86 млн рублей. Ей принадлежат три земельных участка, жилой дом площадью 67,8 кв. метра и часть другого жилого дома площадью 182,8 кв. метра.

Осипов был назначен врио главы Забайкалья в октябре 2018 года после отставки Натальи Ждановой. В сентябре 2019 года он победил на выборах губернатора.