В Гонконге приостановили торги акциями медиахолдинга Джимми Лая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 мая. /ТАСС/. Торги акциями медиахолдинга Next Digital Media, принадлежащего арестованному магнату Джимми Лаю, приостановлены в понедельник утром на фондовой бирже Гонконга. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном на этой площадке.

"Торги акциями (под торговым кодом 00282) Next Digital Limited приостанавливаются с 09:00 (04:00 мск) сегодня, 17 мая 2021 года", - отмечается в кратком заявлении. Причины этого шага не приводятся.

Наблюдатели связывают это с сообщениями о решении властей заморозить активы Джимми Лая в связи с расследованием дела о нарушении им закона о национальной безопасности. Источники в полиции подтвердили факт блокирования с вечера пятницы активов магната на сумму около 500 млн гонконгских долларов ($64 млн), в том числе его банковские счета и активы трех компаний, включая Next Digital. По данным местных СМИ, он имеет там пакет в размере 71,26% акций на сумму 300 млн гонконгских долларов ($38,6 млн).

Основатель медиахолдинга Next Digital Media и газеты "Пинго жибао" считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в специальном административном районе КНР. Он оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США, призывал к введению санкций против Китая и Гонконга.

Бизнесмен был задержан 3 декабря прошлого года по делу о мошенничестве, 11 декабря ему предъявили обвинения в "сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности". 16 апреля Лай получил год тюрьмы за организацию и участие в крупной незаконной акции протеста в августе 2019 года. Он также является фигурантом еще одного дела.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков.