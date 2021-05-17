"Известия": расходы авиакомпаний из-за роста цен на топливо увеличатся на 70 млрд рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Дополнительные расходы авиакомпаний могут составить 70 млрд рублей ежегодно из-за роста цен на авиатопливо, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на замглавы компании S7 Group Дмитрия Куделькина.

Российские авиакомпании понесут 70 млрд рублей дополнительных расходов в год из-за роста цен на топливо при сохранении котировок на уровне марта, пишет газета со ссылкой на выступление Куделькина на заседании комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре РСПП. Также по данным Росавиации, в крупных российских аэропортах в апреле стоимость авиатоплива также выросла примерно на 20% к началу года, уточняет издание.

Однако на начало мая цены на керосин ниже, чем в 2019 году: средняя цена при заправке "в крыло" в мае 2019 составляла 53,5 тыс. рублей за т, сейчас же она не превышает 50 тыс. рублей, рассказали изданию в Минэнерго. "Биржевые цены демонстрируют похожую динамику, но при этом находятся ниже цен заправки: 42,3 тыс. рублей за т в мае 2021 года против 43 тыс. рублей за т топлива на начало мая 2019 года", - уточнили в ведомстве.

Для стабилизации ситуации ФАС предложила авиакомпаниям при закупке топлива применять биржевые и внебиржевые индикаторы, а также повысить ликвидность биржевых торгов авиакеросином, говорится в имеющемся у газеты письме Минтранса в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которую министерство просит рассмотреть предложения ФАС. Письмо было направлено в АЭВТ для оценки авиаперевозчиками предложений ФАС, рассказали газете в Минтрансе.

ФАС предлагает компаниям активнее использовать биржевые механизмы и закупать топливо на биржевых торгах. Это обеспечит прямую цепочку производитель-потребитель, сказал изданию представитель ведомства. "Суть предложений ФАС сводится к насыщению внутреннего рынка авиакеросином и понижению начальных максимальных цен при проведении закупочных процедур. Если авиакомпании начнут выходить на биржевые торги и использовать биржевые индикаторы при формировании начальных максимальных цен, ценообразование станет прозрачнее. Это один из способов сдерживания цен", - уточнил он и добавил, что также необходимо оптимизировать количество и стоимость логистических услуг по доставке авиационного керосина. Он подчеркнул необходимость в механизмах защиты рынка от перекупщиков, спекулирующих на ценах.

Потенциал для снижения транспортной составляющей в цене авиакеросина есть, в среднем она достигает 5-10%, для отдаленных регионов - выше, заявили "Известиям" в Минэнерго.