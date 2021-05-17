"Ъ": Минсельхоз предупредил о возможном подорожании сахара

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут предупредила о возможном подорожании сахара из-за отставания в этом году сева сахарной свеклы. Об этом в понедельник пишет " Коммерсантъ " со ссылкой на совещание Лут с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

В этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это с учетом завершения 1 июня действия соглашения о фиксации цен на сахар может привести к его подорожанию, сообщает газета, ссылаясь на совещание замглавы Минсельхоза, прошедшее 13 мая. Ведомство будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь крупным торговым сетям, добавила Лут.

Правительство рассматривает новые методы регулирования сахара. Предлагается создать интервенционный фонд, а также утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта, приводит издание заявление замглавы ведомства.

В Минсельхозе газете подтвердили, что считают целесообразным формирование запаса сахара для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. По соглашениям, отпускные цены на заводах-производителях должны быть на сахар не выше 36 рублей, на масло подсолнечное - не выше 95 рублей. В рознице цены должны быть на сахар не более 46 рублей, на масло - не более 110 рублей.

30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.