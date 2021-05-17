Трутнев призвал ускорить развитие социальной инфраструктуры в Большом Камне в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Скорость создания социальной инфраструктуры в городе Большой Камень в Приморье, где строится самая крупная в России судоверфь "Звезда", необходимо увеличить. Об этом сообщил журналистам в понедельник в ходе рабочей поездки в Большой Камень вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Что касается социальной части, строительства жилья, дорог, инфраструктуры, поликлиник, школы - вот здесь, конечно, хотелось бы больше динамики. Здесь еще очень много предстоит делать. Сейчас мы просто посмотрели то, что уже делается, это хорошо, замечательно <…> Но, например, дорога, по которой мы ехали, мягко говоря, такая, какая не может быть рядом с современным крупным предприятием. С сетями, с инфраструктурой много вопросов. Мы это все рассмотрим на отдельном специальном совещании", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что при этом качество и скорость производственных работ на самой "Звезде" вызывают "аплодисменты", работа, по его словам, идет очень быстро. Сейчас на верфи в производстве находятся уже 13 судов. Как отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, задач по возведению социальной инфраструктуры в городе остается еще очень много.

"Финансирование комплексного плана развития, который принят год назад, в апреле 2020 года, шло с опережением по линии федерального правительства. Но нам сейчас нужно, как Юрий Петрович [Трутнев] сказал, правильно посмотреть - как мы можем ускорить эту работу, с тем, чтобы усилия всех федеральных органов исполнительной власти по соответствующим отраслям направить на ускоренное проектирование и строительство всех - более 50 объектов социального развития инфраструктуры", - сказал Чекунков.

Крупнейший в РФ судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом во главе с "Роснефтью" в бухте города Большой Камень на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта и Дальневосточного завода "Звезда". Запуск в эксплуатацию всего комплекса планируется к концу 2024 года. Он станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения с мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. Производственная программа судоверфи в первую очередь ориентирована на нефтегазовые компании, осуществляющие добычу, переработку, хранение и транспортировку нефти и природного газа.