Глава Минэкономики ФРГ заявил, что страна будет вынуждена брать займы вплоть до 2024 года

БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Германия будет вынуждена брать займы как минимум до 2024 года, чтобы в полной мере поддерживать уровень экономической стабильности и социального обеспечения. Такое мнение высказал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном в понедельник интервью газете Rheinische Post.

"Я считаю, что цель снова представить устойчивый федеральный бюджет, который не должен ссылаться на правила исключения (из применения механизма "долгового тормоза" - прим. ТАСС), выполнима в 2023 или 2024 году", - отметил Альтмайер. "Я был бы рад, если бы федеральный министр финансов уже на 2023 год представил разумные предложения о том, как мы вернемся к соблюдению "долгового тормоза", а не к планам повышения налогов", - добавил глава Минэкономики.

В обычное время ФРГ не может брать долги, размер которых превышает 0,35% от годового ВВП, именно этот механизм в Германии называется "долговым тормозом". Исключения временно допустимы в чрезвычайных ситуациях. Применение данного правила было приостановлено специальным решением парламента на время первой и второй волны пандемии.

В 2021 году, как ожидается, госдолг Германии вырастет на €179,8 млрд из-за экономических и социальных последствий пандемии. В 2022 году задолженность ФРГ может увеличиться на €81,5 млрд. По итогам прошлого года объем госдолга составил €218 млрд - самый крупный за всю историю ФРГ. До этого - с 2015 года - республика принимала бездефицитный бюджет и не брала никаких займов.