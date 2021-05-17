Эксперт: число покупателей у МСП вырастет в 11 раз при увеличении доли закупок до 30%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Количество компаний, закупающих продукцию у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по Федеральному закону № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", вырастет более чем в 11 раз при увеличении обязательной доли закупок с 20% до 30%. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС глава Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) Александр Исаевич.

Минфин России ранее предложил увеличить минимальную обязательную долю закупок у субъектов МСП с 20% до 30% от годового объема закупок заказчиков по Федеральному закону № 223-ФЗ. Изменения подготовлены в рамках реализации апрельского послания президента РФ Владимира Путина.

"Сейчас закупки крупнейших компаний - надежный рынок сбыта для предприятий малого и среднего бизнеса. Благодаря нововведению количество компаний, закупающих продукцию у МСП по 223-ФЗ, увеличится более чем в 11 раз - с 1,8 тыс. до 20 тыс. Рост квоты и количества потенциальных покупателей позволит производителям из числа МСП развивать бизнес и быть уверенными в востребованности своих товаров, услуг", - сказал Исаевич.

По его словам, расширение рынка сбыта для бизнеса, в том числе благодаря обеспечению доступа к закупкам, заложено в обновленную стратегию Корпорации МСП до 2025 года. В рамках увеличения доступа к закупкам корпорация обеспечит развитие сервисов, направленных на стандартизацию закупочной документации и сегмента закупок малого объема, уточнил Исаевич.

С начала 2021 года при участии корпорации малый и средний бизнес заключил договоры с крупнейшими заказчиками на сумму более 1,2 трлн рублей, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавил Исаевич.

В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства объем закупок у МСП по итогам 2021 года должен достигнуть 3,8 трлн рублей, а в 2024 году - 5 трлн рублей.