Минсельхоз заявил, что условия ценовых соглашений по сахару исполняются полностью

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Условия ценовых соглашений по сахару, заключенных между производителями и ретейлом, исполняются в полном объеме. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме", - отметили в министерстве.

По мнению Минсельхоза, дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой (почти на 15% до 1,06 млн га). "С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов", - считают в Минсельхозе.

Кроме того, поддержать предприятия в период подготовки к новому производственному сезону позволит новая меры поддержки - субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.

17 мая газета "Коммерсантъ" написала, что правительство России рассматривает новые меры регулирования рынка сахара. В том числе возможно создание интервенционного фонда, а также утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта.