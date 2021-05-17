"Известия": банки разрешат снимать наличные в банкомате по QR-коду с чужой карты

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Банки начнут массово внедрять функцию по снятию наличных в банкомате QR-коду с чужой карты со следующего года. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей ряда банков.

Как сообщает издание, в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы и отправить его другому человеку, который сможет снять эту сумму в банкомате. Такой сервис планируют запустить банки "Открытие", УБРиР, СКБ-банк, ВТБ.

Подобная система уже есть у банка "Тинькофф", при этом в банкоматах стоит ограничение в 150 тыс. рублей за одну операцию.

По мнению экспертов, такой сервис может нести дополнительные риски мошенничества: перехват или подбор кода и злоумышленник в банке. Как сообщил газете директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков, для минимизации этих рисков стоит ввести дополнительные способы подтверждения операций и ограничения по лимитам сумм.

В Банке России "Известиям" не ответили на вопрос о росте рисков мошенничества.