ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Спутник Лайт"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" на уровне 342,36 рубля без НДС за дозу, говорится в сообщении службы.

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"Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину "Спутник Лайт". Она составит 342,36 рубля без НДС за дозу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот.

В ФАС указывают, что вакцина "Спутник Лайт" является аналогом первого компонента "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"). Она станет четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.

В России для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины, предельные цены на которые ранее были согласованы ФАС - "Спутник V" - 866,81 рубля, "Эпиваккорона" - 842,02 рубля и "Ковивак" - 866 рублей. Все они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.