"Ъ": Росфинмониторинг и ЦБ выступили против использования водительских прав для финуслуг

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Росфинмониторинг не поддержал идею использования водительского удостоверения для подтверждения личности при получении финансовых услуг. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на службу.

Газета ознакомилась с позицией Росфинмониторинга в отношении инициативы Национального совета финансового рынка (НСФР) и инновационного фонда "Сколково" о предложении расширить состав документов, удостоверяющих личность гражданина при проведении финансовых операций. Авторы идеи считают нужным включить туда водительское удостоверение. Как уточняет издание, поправки были внесены в Госдуму в феврале 2021 года, на данный момент они уже одобрены в первом чтении.

По данным газеты, Росфинмониторинг считает, что использование водительских прав возможно лишь при упрощенной идентификации в качестве дополнительного документа, подтверждающего личность клиента. Как уточнили изданию в пресс-службе ведомства, в водительском удостоверении содержатся не все сведения, необходимые для идентификации. "В связи с чем оно не может полноценно заменить один из документов, удостоверяющих личность", - пояснили "Коммерсанту".

Банк России придерживается такой же позиции. По данным газеты, ЦБ в отзыве на законопроект отмечает, что водительское удостоверение не относится к документам, удостоверяющим личность, а является лишь подтверждением права на управление транспортом.

В НСФР считают удобным использование водительских прав для подтверждения личности, но готовы учесть замечания регуляторов. Как пояснил газете председатель НСФР Андрей Емелин, использование документа, идентифицирующего личность, в первую очередь, должно быть удобно именно клиенту. "Водительские права люди носят с собой гораздо чаще, чем паспорт. В свою очередь, банкиры бы смогли использовать существующую базу МВД для проверки удостоверения", - считает он.