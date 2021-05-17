В РФ проанализируют конкурентные преимущества образовательных программ в целях их экспорта

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Власти России в целях развития экспорта услуг проведут анализ конкурентных преимуществ отечественных образовательных программ, а также будут выделять субсидии медицинским организациям на получение международных сертификатов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства РФ.

Дополнительные меры поддержки экспорта утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным в рамках изменения плана по реализации Стратегии развития экспорта услуг, рассчитанной до 2025 года. Как отметили в кабмине, документ пополнился шестью новыми мероприятиями, в том числе в сферах образования и медицины.

"До конца мая 2021 года будет разработан план действий по развитию экспорта в сфере общего и среднего профессионального образования. В рамках этой работы профильные ведомства проведут анализ конкурентных преимуществ российских образовательных программ и технологий, а также анализ спроса и предложения на такие услуги", - говорится в сообщении правительства.

Для развития экспорта медицинских услуг предполагается компенсировать расходы медорганизаций на получение международных сертификатов и аккредитаций. "Начиная с 2022 года на эти цели будут выделяться субсидии", - сообщили в кабмине, уточнив, что речь идет о сертификации "Качество и безопасность медицинской деятельности" и аккредитации на соответствие стандартам Объединенной международной комиссии (Joint Commission International, JCI).

Стратегия развития экспорта и план по ее реализации были утверждены правительством в 2019 году. Среди основных направлений в этих документах выделены транспорт, строительство, туризм, информационные технологии, медицинские и образовательные услуги.