Кабмин и ЦБ утвердили совместную дорожную карту по финансированию инвестиций

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство и Банк России утвердили план мероприятий по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, сообщается на сайте регулятора. Дорожная карта, в частности, будет способствовать развитию инструментов долгосрочного финансирования, отмечается в сообщении.

Так, карта направлена на решение двух ключевых задач: создание и расширение линейки финансовых инструментов для инвестиционных проектов и на изменение механизмов работы финансовых институтов для реализации инвестиционных проектов, также отметили в ЦБ. Документ также предполагает создание новых и расширение возможностей по применению существующих долевых, долговых и гибридных финансовых инструментов.