Глава РСПП Шохин может войти в совет директоров АФК "Система"

МОСКВА, 17 мая./ТАСС/. Совет директоров АФК "Система" утвердил список кандидатов для избрания в состав совета директоров компании на годовом общем собрании акционеров АФК "Система". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в совет директоров компании могут войти президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, а также глава НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов. Собрание состоится 26 июня 2021 года в форме заочного голосования.

Уточняется, что в список кандидатов в состав совета директоров АФК "Система" также вошли: председатель совета директоров и председатель комитета по стратегии АФК "Системы" Евтушенков Владимир, заместитель председателя совета директоров АФК "Системы" Белова Анна, председатель попечительского совета БФ "Система" Евтушенков Феликс, неисполнительный директор АФК "Системы" Зоммер Рон, независимый директор, председатель комитета по аудиту, финансам и рискам Маннингс Роджер, президент и председатель правления АФК "Системы" Чирахов Владимир, независимый директор АФК "Системы" Чубайс Анатолий, неисполнительный директор АФК "Системы" Шамолин Михаил, независимый директор АФК "Системы" Шнайдер Этьен и независимый директор АФК "Системы" Якобашвили Давид.

В пресс-релизе также сообщается, что совет директоров компании утвердил экологическую политику и политику по соблюдению прав человека АФК "Система".

Помимо этого, в пресс-службе АФК "Системы" сегодня сообщили о назначении Тагира Ситдекова, который ранее был первым заместителем гендиректора, членом правления ООО "Управляющая компания РФПИ", на должность управляющего партнера корпорации. "Тагир Ситдеков будет курировать в АФК "Система" новые проекты в различных отраслях, в том числе в таких, как здравоохранение, инфраструктура, fmcg, технологии", - сообщили в компании.

ПАО АФК "Система" - публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году. Ее выручка в 2020 году достигла 691,6 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2020 года составили 1,4 трлн руб.