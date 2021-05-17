Владелец ресторанов "Тарас Бульба" подал иск о банкротстве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Собственник сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрий Белойван подал иск о банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

В Арбитражный суд города Москвы иск поступил 13 мая, подробности и сумма неисполненных обязательств не указаны.

В конце февраля Белойван был объявлен в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов. Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест собственника сети "Корчма "Тарас Бульба". Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

В июле 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов. Сумма ущерба по делу составила 690 млн рублей. Спустя четыре месяца Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство о его освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью. Предприниматель в ходе следствия полностью признал вину.

По данным ГСУ СК, в 2014-2015 годах налоговой инспекцией была проведена проверка ООО "Золотой рассвет", которая осуществляет ресторанную деятельность, в том числе сети "Корчма "Тарас Бульба". Для того, чтобы с нее не взыскали доначисленные суммы неуплаченных налогов, пеней и штрафа, в конце 2015 года Белойван зарегистрировал другую подконтрольную организацию - ООО "Лидер К". После выставления налоговым органом требования об уплате обществом налога, пени, штрафа по вынесенному решению Белойван не оплатил в установленный срок сумму недоимки в 57 млн рублей. Он прекратил деятельность "Золотого рассвета", а ресторан продолжил работать от лица "Лидер К". Таким образом, были сокрыты денежные средства от налоговых органов.

Согласно приговору Пресненского суда, бизнесмен должен был заплатить недоимки по налогам, но после освобождения из-под стражи фактически скрылся. По данным следствия, которое ведет Главное следственное управление СК по Москве, после возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Белойван после неоднократных вызовов следователя на допрос не явился. В этой связи он был объявлен в федеральный розыск, а позднее - в межгосударственный.