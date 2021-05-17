Строительство соцобъектов возле верфи "Звезда" в Приморье планируют начать до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Строительство объектов социальной инфраструктуры в городе Большой Камень, где возводят самую крупную в России судоверфь "Звезда", начнется до конца года. Об этом в понедельник журналистам сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Выход проектно-сметной документации (ПСД) должен позволять включать финансирование объектов из бюджета Российской Федерации на 2022 год. Надо выделить те объекты, по которым ПСД уже готовы, и те объекты, которые находятся в ведении Приморского края, и начинать их строить в этом году, потому что откладывать все на 2022 год довольно странно", - сказал Трутнев.

Он добавил, что план по комплексному развитию Большого Камня принят год назад, и значительное количество проектов до сих пор находится в состоянии проектно-сметной документации. "Скажу честно, я уверен, что работать можно быстрее и работать можно точнее намного. Мы договорились о том, что по каждому пункту комплексного плана Министерству развития Дальнего Востока и Арктики нужно в течение недели разобраться, в каком состоянии находится проектирование", - добавил вице-премьер.

Ранее, в ходе рабочей поездки в Большой Камень, полпред отметил, что темпы создания социальных объектов в городе должны соответствовать скорости работы на промышленных предприятиях.

Глава региона Олег Кожемяко уточнил, что разработка документации при проектировании некоторых объектов проходит с отставанием от графика. Есть и случаи завышения сметы на выполнение работ. "Скажем, при планировании реконструкции стадиона - 143 млн [рублей, по стоимости] он вырос до 360 млн, туда начали включать административно-бытовое здание и другие", - сказал губернатор, отметив, что региональным властям и муниципалитету предстоит тщательнее поработать над проектно-сметной документацией.

Крупнейший в РФ судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом во главе с "Роснефтью" в бухте города Большой Камень на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта и Дальневосточного завода "Звезда". Запуск в эксплуатацию всего комплекса планируется к концу 2024 года. Он станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения с мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. Производственная программа судоверфи в первую очередь ориентирована на нефтегазовые компании, осуществляющие добычу, переработку, хранение и транспортировку нефти и природного газа.