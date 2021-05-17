МИД Китая поддержал предложение об отмене прав собственности на вакцины от коронавируса

ПЕКИН, 17 мая. /ТАСС/. Китайские власти считают вакцины от коронавируса нового типа всеобщим достоянием и поддерживают позицию ряда развивающихся стран, считающих необходимым отменить право интеллектуальной собственности на соответствующие препараты. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Что касается запросов многих развивающихся государств по поводу отмены прав на интеллектуальную собственность для вакцин от коронавируса, Китай относится к такой позиции с абсолютным пониманием и поддержкой", - заявил он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, Пекин готов содействовать справедливому распределению вакцин в мире и будет "делать все возможное, чтобы обеспечить их доступность".