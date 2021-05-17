Доходы иркутского губернатора в 2020 году снизились более чем на 3 млн рублей

ИРКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев задекларировал за 2020 год доход в размере 7 млн 728,5 тыс. рублей, что на 3,1 млн меньше, чем в 2019 году. Сведения о доходах главы региона размещены в понедельник на сайте правительства Иркутской области.

В собственности у Кобзева имеются земельный участок площадью 578 кв. м, квартира площадью 138,4 кв. м, доля в размере 1/2 в квартире площадью 47,5 кв. м, гараж и доля еще в одном гараже. В пользовании иркутского губернатора находятся три земельных участка площадью 1,9 тыс., 2 тыс. 785 и 879 кв. м, жилой дом на 400 кв. м, квартира площадью 107,1 кв. м, баня, гараж и помещение для проживания площадью 20 кв. м.

Супруга Кобзева, как и за 2019 год, задекларировала нулевой доход. В собственности у нее только автомобиль BMW Х-6 2011 года, в пользовании - две квартиры площадью 107,1 и 138,4 кв. м, два земельных участка площадью 2 тыс. 789 и 879 кв. м.

За 2019 год Кобзев декларировал доход в размере свыше 10 млн 839 тыс. рублей, а также земельный участок площадью 578 кв. м, квартиру площадью 138,4 кв. м и долю в размере 1/2 в квартире площадью 47,5 кв. м, гараж и долю еще в одном гараже, автомобиль ВАЗ-21093. В пользовании у главы региона в 2019 году были квартира площадью 115,9 кв. м, жилой дом площадью 388,9 кв. м, номер в гостинице, два земельных участка площадью 1 тыс. и 1,9 тыс. кв. м, нежилое помещение на 41,7 кв. м.

Кобзев возглавил Иркутскую область в декабре 2019 года. До этого он был заместителем главы МЧС России.