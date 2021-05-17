МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минпромторг пока не видит предпосылок к снижению мировых цен на металл, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов. Министерство также призывает российские регионы активнее участвовать в подготовке прямых контрактов между металлургами и госстроителями для снижения цен на металлопродукцию, отметил он.

"При этом надо понимать, что в текущих условиях (приостановка работы некоторых заводов и переориентация части производств на выпуск медкислорода в Индии, рост спроса на металлопродукцию для реализации огромного количества инфраструктурных проектов, а также отмена возврата НДС почти на 150 категорий металлургической продукции в Китае, неполное восстановление производства в ЕС) предпосылок к снижению мировых цен на металл пока нет", - приводит слова Евтухова пресс-служба министерства.

Он отметил, что Минпромторг и Минстрой попросили регионы определить компании для заключения долгосрочных прямых контрактов с металлургами с возможностью демпфера цены для госстроительства, а также определиться с потребностью в металлопродукции и необходимым ассортиментом.

Однако пока лишь 21 регион РФ представил заявки с правильной и точной информацией, отметил Евтухов. "В заявках не уточнено, какие строительные компании реализуют социальные проекты, возводят социальные объекты, обслуживают госстройки. Кроме того, не указан и ассортимент металлопродукции строительного сортамента, в котором нуждаются застройщики в том или ином регионе", - пояснил замминистра.

"Что касается прочего коммерческого строительства, для которого также нужна металлопродукция, то и в этом случае мы поможем "спрямить" (читай, "удешевить") контракты между застройщиками и металлургами, убрав из цепочки поставок посредников-трейдеров", - добавил Евтухов.

История вопроса

Ранее Минпромторг предложил включить железную руду, стальной прокат и ряд другой металлопродукции в список товаров, экспорт которой может быть ограничен при необходимости.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства на фоне введения госпрограммы льготной ипотеки по ставке до 6,5%. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

Цены на металл на территории РФ выросли за март - апрель 2021 года на 20%, сообщал ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

В дело включилась ФАС, которая провела соответствующие проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.