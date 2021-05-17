В Москве число случаев самозахвата земельных участков выросло более чем три раза

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Случаи самозахвата земельных участков участились в первом квартале 2021 года в Москве. В среднем физические лица самовольно присваивают себе по три кв. м, сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления Росреестра.

В целом в январе-марте 2021 года специалисты ведомства провели 321 проверку соблюдения земельного законодательства и в 97% случаев (311) выявили нарушения. "Так, 74 постановления об административных правонарушениях получили физические лица. Из них 55 нарушений в отношении самовольного занятия земельных участков. Данный показатель в 3,2 раза превышает количество аналогичных случаев, выявленных с января по март прошлого года, когда было зафиксировано 17 подобных фактов", - говорится сообщении.

В прошлом году московское управление Росреестра установило 273 случая самовольного присвоения земель физическими лицами. При этом если за первые три месяца 2020 года средняя площадь самовольно занятого земельного участка составляла 195 кв. м, то за аналогичный период текущего года она увеличилась в 1,2 раза - до 312 кв. м.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до введения карантинных мер, количество проверок выросло на 15%, и тенденция по самозахвату земли не снижается, отметил заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Александр Левченков. "По закону владелец не имеет права самовольно использовать "свободную" землю рядом со своим участком. В случае выявления подобного факта государственный инспектор Росреестра вручает предписание об освобождении захваченной земли. Помимо штрафа устанавливается срок, в течение которого нарушения надо устранить. Если нарушитель игнорирует предписание и не освобождает занятую территорию, мировым судом налагается новый повышенный штраф", - приводятся в сообщении слова Левченкова.

Размер штрафа для физических лиц устанавливается от 5 тыс. рублей. Если кадастровая стоимость участка определена, то штраф составит 1-1,5% кадастровой стоимости пропорционально площади самовольно занятой части участка.

Управление Росреестра по Москве в 2021 году запланировало административные обследования с применением беспилотных летательных аппаратов. Проверочные мероприятия пройдут в 20 населенных пунктах в Новой Москве: девять во втором квартале и одиннадцать - в третьем.