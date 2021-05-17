Группа "Синара" создала международный финансовый холдинг Sinara Financial Corporation

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Группа "Синара" сообщила о создании международного финансового холдинга Sinara Financial Corporation в рамках стратегии расширения инвестиционного бизнеса. Председателем совета директоров холдинга избран Александр Пумпянский, который также является председателем совета директоров группы "Синара".

"В первой половине этого года холдинг намерен закрыть сделки по покупке ряда брокерских компаний в ЕС и Великобритании, что позволит предлагать российским клиентам выход на международные рынки, а также предоставлять услуги для западных инвесторов, желающих выйти на рынки России, СНГ. Наш главный фокус лежит в области развития управления благосостоянием, брокерских и инвестиционно-банковских услуг", - цитирует пресс-служба председателя совета директоров Sinara Financial Corporation Александра Пумпянского.

В пресс-службе уточнили, что генеральным директором назначен Роман Лохов.

Группа "Синара" - диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.