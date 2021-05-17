В Iberia заявили, что пока не планируют возобновлять полеты в Россию летом

МАДРИД, 17 мая. /ТАСС/. Испанская авиакомпания Iberia на данный момент не планирует возобновлять полеты в Россию в предстоящий летний сезон. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе перевозчика.

"Пока планов [по возобновлению полетов в Москву или Санкт-Петербург летом] нет", - отметили в авиакомпании.

12 мая министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото заявляла, что решение об открытии Испании для российских туристов будет зависеть от рекомендаций ЕС.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,6 млн случаев заражения, свыше 79,3 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство Испании ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.