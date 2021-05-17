Госдума оценивает инвестиции в догазификацию на 2021-2022 годы в 100 млрд рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Инвестиции в ускоренную догазификацию, в рамках которой в 2021-2022 годах будет газифицировано порядка 2 млн домовладений без привлечения средств граждан, могут составить 100 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"По оценкам, решение этой проблемы (доведение газа от внутригородского или внутрипоселкового газопровода непосредственно до дома - прим. ТАСС) даст возможность доступа к газу порядка 2 млн гражданам страны. Цена вопроса - порядка 100 млрд рублей. И в рамках поручения президента эта проблема обязана быть решена", - сказал депутат.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час.

Ранее заместитель председателя правительства Александр Новак сообщил, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений. Но в настоящее время еще идет инвентаризация домовладений, которые могут попасть в эту программу.

Источники инвестиций в ускоренную газификацию также пока не определены.