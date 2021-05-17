Yomiuri: Япония намерена вводить новые мировые критерии эффективности океанских судов

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Правительство Японии намерено добиваться принятия новой международной системы оценки эффективности использования топлива танкерами, контейнеровозами и другими крупными океанскими судами с тем, чтобы к 2030 году повысить ее на 40% по сравнению с уровнем 2008 года и соответственно радикально снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. К 2050 году их предполагается сократить наполовину от этого же уровня, сообщила в понедельник газета Yomiuri.

По ее данным, в Международную морскую организацию уже внесен проект соответствующего документа, который поддержали 19 государств, включая Германию, Китай, Южную Корею и Японию. Он предполагает введение оценки эффективности использования топлива на крупных океанских судах по пяти категориям. Раз в год такие данные по единым критериям обязаны будут предоставлять владельцы судов и управляющие ими компании правительствам тех стран, где эти океанские транспортные средства зарегистрированы. Оказавшиеся в последней и предпоследней категории должны будут разработать и выполнить конкретные планы повышения эффективности сжигания топлива и сокращения выбросов углекислого газа. Суда, которые не смогут пройти модернизацию и перейти в более высокие категории, лишатся права на международные перевозки.

На океанское судоходство, по данным газеты, приходится примерно 2% глобальных выбросов углекислого газа.

По мнению Yomiuri, Японии будет выгодна новая система, поскольку построенные ее компаниями суда отличаются повышенной экологичностью. В частности, в две низшие категории по эффективности использования топлива, как установило министерство экономики, торговли и промышленности страны. входит лишь 17% японских судов океанского класса. У Китая и Южной Кореи соответственно 33 и 36%.

В Токио рассчитывают, что введение новых критериев даст толчок обновлению глобального парка океанских судов, что поможет национальной промышленности. В последние десятилетия она существенно уступает в сфере судостроения Китаю и Южной Корее, которые предлагают более низкие цены за свою продукцию. В 1980-х годах Япония контролировала примерно 50% рынка новых крупных судов. В 2020 году она по этому показателю находилась только на третьем месте в мире с показателем в 22%. Первое место в мировом судостроении Япония уступила Китаю (40%) и второе - Южной Корее (31%).