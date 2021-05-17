Генконсул Германии сообщил, что осталось достроить 80 км "Северного потока - 2"

"Осталось построить 80 км <…> Мы исходим из того, что он будет достроен", - сказал Крузе, отвечая на вопрос о том, сколько осталось построить километров трубопровода по проекту.

В конце апреля вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен в 2021 году. При этом глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ 15 апреля сообщал, что Россия этим летом может достроить "Северный поток - 2" и пустить первый газ в сторону Германии.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.