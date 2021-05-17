В России начнут выпускать очки для борьбы с бессонницей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" Ростеха планирует в следующем году начать выпуск специальных очков для регуляции циркадных режимов, позволяющих бороться с бессонницей и восстанавливать суточные биоритмы, сообщил Ростех.

Очки будут производиться на Самарском электромеханическом заводе концерна "Техмаш", серийное производство планируется начать со следующего года.

"Спектр света, излучаемый очками "Blue Sky pro", аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов. Попадая на сетчатку глаза, он активирует работу клеток мозга, отвечающих за "внутренние часы". В результате организм переключается из ночного режима в дневной", - говорится в сообщении. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные часы.

Эффективность разработки доказана в ходе нейрофизиологических исследований. Использование очков в Заполярье обеспечило быструю адаптацию к условиям полярной ночи, отметил Ростех.

Как пояснил гендиректор завода Василий Мухин, излучаемый очками свет активирует работу мозга и внутренние биологические часы, они также должны облегчать привыкание к смене часовых поясов и улучшать самочувствие.