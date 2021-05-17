Число звонков мошенников под видом правоохранителей в России в апреле увеличилось в 4 раза

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Число звонков мошенников, которые звонят якобы от лица представителей правоохранительных органов, в России в конце марта - начале апреля 2021 года увеличилось в четыре раза по сравнению с декабрем 2020 года - февралем 2021 года. Об этом говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

"Согласно анонимизированным отзывам пользователей Kaspersky Who Calls, в России в апреле 2021 года по сравнению с декабрем 2020 - февралем 2021 в четыре раза выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники представлялись сотрудниками государственных структур, органов правопорядка, а также финансовых регуляторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пик такой активности пришелся на конец марта и начало апреля. В мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности. Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка.

"Мошенники постоянно меняют свои тактики. Например, известны случаи, когда злоумышленники представлялись сотрудниками банка и предлагали установить на телефон якобы специальную защитную программу, а не сообщать данные карты, или просили оформить перевод на "безопасный" счет. Сейчас они все чаще стали притворяться сотрудниками государственных структур. Таким образом они застают человека врасплох и убеждают, что решить вопрос нужно быстро", - прокомментировал аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, весной количество звонков якобы от силовых структур стремительно увеличивалось. По его мнению, такая легенда позволяет злоумышленникам не только убедить жертву сделать что-либо, но и оставить это в тайне от близких. "В разговоре злоумышленники стараются быть как можно более убедительными: придерживаются официального тона, используют юридические термины, предупреждают об ответственности в случае отказа сотрудничать, часто бывают напористы, в некоторых случаях обещают прислать повестку, настаивают на своей легенде, даже если им не верят. Мы призываем пользователей оставаться бдительными, установить на устройства защитные решения, и даже если звонящий звучит убедительно, записать его данные, положить трубку и перезвонить по официальному номеру организации, которую якобы представляет собеседник", - сказал эксперт, чьи слова приводятся в сообщении компании.