"Мегафон" оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за рекламных сообщений

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Комиссия столичного управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России выписала штраф в размере 500 тыс. рублей компании "Мегафон" из-за распространения рекламных сообщений. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте московского антимонопольного ведомства.

"Решением комиссии Московского УФАС России в действиях ПАО "Мегафон" по факту распространения посредством СМС-сообщений на телефонный номер от отправителя "BDCenter" нескольких рекламных сообщений установлено нарушение закона о рекламе. В настоящем случае отсутствует выраженное согласие абонента на получение рекламы, в том числе от конкретного рекламораспространителя", - говорится в сообщении.

Установлено, что одним из рекламораспространителей является ПАО "Мегафон".

"В рамках производства по делу об административном правонарушении был установлен факт систематичного нарушения ПАО "Мегафон" закона о рекламе. В соответствии с частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность", - отмечается в сообщении.

В рамках дела был выявлен десяток обстоятельств, отягчающих административную ответственность компании.

"В связи с чем должностным лицом Московского УФАС России принято решение о применении к ПАО "Мегафон" более строгой санкции, чем минимальный штраф, предусмотренный частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, так как назначение ПАО "Мегафон" штрафа в меньшем размере не позволит достичь целей, установленных КоАП РФ. Таким образом штраф, подлежащий взысканию, составляет 500 000,00 рублей", - говорится в сообщении.