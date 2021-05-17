ЦБ обеспокоен замедлением роста вкладов населения

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Тенденция по сокращению роста вкладов населения сохраняется, ставки по этим продуктам снижаются. Сложившаяся ситуация вызывает большое беспокойство со стороны Банка России, заявил в Госдуме первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

"Рост вкладов населения замедлился, до 4,2% в прошлом году. Тенденция стагнации роста вкладов такая сохраняется в текущем году, это связано со снижением номинальных реальных ставок по вкладам, что вызывает наше очень большое беспокойство, потому что это большая проблема и социальная, и экономическая", - сказал он.

Тулин отметил, что на этом фоне население начинает интересоваться инвестиционными продуктами. "К сожалению, не все они [инвестиционные продукты] высокого качества. Ряд из них вызывают большие сомнения с точки зрения получения доходов, а иногда и сумма основного долга под вопросом, будет ли она возвращена. Защита прав потребителей в этой связи это наша прерогатива, это наша цель", - добавил первый зампред, уточнив, что часто такие продукты продаются пенсионерам старшего возраста.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям не размещать в одном и том же разделе на сайте или в мобильном приложении информацию о традиционных вкладах и комбинированных продуктах. Кроме того, регулятор рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг и банкам, которые выступают их агентами, не продавать неквалифицированным инвесторам сложные и рискованные финансовые инструменты до введения обязательного тестирования.