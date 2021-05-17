СМИ: Лондон предложил ЕС поэтапный план введения таможенных проверок в Северной Ирландии

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Власти Великобритании предложили Европейскому союзу (ЕС) поэтапный план введения таможенных и фитосанитарных проверок ряда продуктов, поставляемых в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, которые предусмотрены североирландским протоколом в рамках соглашения о выходе из состава сообщества. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.

Изначально соглашение с ЕС предполагало, что льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов для доставки продуктов животного происхождения и ряда растений в Ольстер, продлится до 1 апреля. Однако в марте правительство Великобритании продлило в одностороннем порядке действие этого режима до 1 октября.

Британские власти были вынуждены изменить условия соглашения под давлением со стороны предпринимателей, которые предупреждали о возможном перебое поставок товаров в свете необходимости заполнять таможенные декларации и проходить дополнительные инспекционные проверки, что в перспективе грозило пустыми прилавками магазинов. Еврокомиссия в ответ на этот шаг запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения о Brexit.

Как проинформировала Би-би-си, Лондон предложил ЕС ввести таможенные проверки в четыре этапа начиная с октября. Сперва британские власти хотят распространить соответствующие процедуры на немороженое мясо, а в конце января 2022 года - на молочную и винную продукцию, овощи и фрукты. Третья и четвертая фазы, сроки которых не называются, предполагают введение фитосанитарных проверок кормов для животных, органических удобрений и композитных изделий. При этом корпорация подчеркнула, что официальная позиция ЕС по этой инициативе пока не известна, однако стороны ведут переговоры друг с другом.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, состоящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры для перевозок ряда товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.