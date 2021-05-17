Путин 17 мая встретится с Михельсоном

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном и обсудит с ним проекты компании. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин начинает эту рабочую неделю в Кремле. Открытой будет одна из бесед - сегодня у президента будет Михельсон, глава "Новатэка", - указал он.

Песков напомнил, что это "очень крупная компания, которая занимает важное место в [российском] экономическом секторе". На встрече будут обсуждаться в том числе проекты "Новатэка", уточнил представитель Кремля.

По его словам, других публичных мероприятий у Путина в понедельник не запланировано. У главы государства пройдут внутренние встречи и совещания. "Президент занимается внутренними вопросами", - добавил Песков.