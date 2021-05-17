Регулятор ФРГ разрешил начать в мае укладку "Северного потока - 2" в германских водах

БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило уложить трубы для "Северного потока - 2" на морском дне в водах ФРГ, но и их монтаж может последовать только в конце мае. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении германского регулятора.

Речь идет об укладке труб на 2-километровом отрезке в германской исключительной экономической зоне посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, например, трубоукладчик "Фортуна". "После тщательного взвешивания всех интересов это распоряжение было необходимо для укладки труб на 2 км, с тем чтобы они могли временно храниться в исключительной экономической зоне на морском дне до дальнейшего строительства", - отмечается в заявлении ведомства. "Аспекты, связанные с охраной окружающей среды, не препятствуют этому распоряжению", - указали там.

В BSH особо подчеркнули, что в связи с "приостанавливающим действием" исков экологов "в настоящий момент до конца мая нет права на строительство" трубопровода.

Ранее организации NABU и DUH опротестовали выданное в середине января разрешение на продолжение строительства трубопровода в водах ФРГ связи с предполагаемыми рисками для окружающей среды. Из-за "приостанавливающего действия" исков проводить работы по монтажу труб не разрешается. С конца мая по конец сентября, однако, действует обычное разрешение на строительство, выданное еще в 2018 году.