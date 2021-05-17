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ФАС оштрафует "Почту России" за надбавки к тарифам доставки в труднодоступные регионы

Ранее ФАС возбудила дело в отношении "Почты России" и признала ее нарушившей "Закон о защите конкуренции"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафует "Почту России" за взимание допнадбавок на отправление посылок в труднодоступные населенные пункты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Только после того как ФАС России возбудила дело, организация отказалась от взимания надбавки. За нарушение закона ей будет назначен штраф, а жители труднодоступных населенных пунктов начнут пользоваться почтовыми услугами на равных с остальными гражданами страны", - сообщили в ФАС.

Ранее сообщалось, что "Почта России" нарушила антимонопольное законодательство - компания взимала дополнительную надбавку в размере 100% за посылки, которые направлялись из и в труднодоступные населенные пункты. Ведомство выдало компании предупреждение о необходимости прекратить взимать подобные надбавки. В связи с неисполнением предупреждения в установленный срок ФАС России возбудила дело и признала организацию нарушившей "Закон о защите конкуренции".

"Еще до окончания рассмотрения дела "Почта России" отказалась от взимания надбавки, в результате чего антимонопольный орган решил не выдавать предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства", - пояснили в ФАС, уточнив, что штраф тем не менее будет наложен.

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