В Москве к концу года запустят производство контактов для микроэлектроники

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" - компания "Тест-Контакт" - к концу 2021 года начнет производство контактирующих устройств. Эти высокотехнологичные комплектующие используются в установках для испытания микросхем. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"В настоящее время отечественные компании, выпускающие микросхемы гражданского и оборонного назначения, в основном используют зарубежные контактирующие устройства и спутники-носители. Объем импорта этой продукции оценивается в более чем 200 млн рублей. "Тест-Контакт" разработал и запустил в серию контактирующие устройства собственного производства с улучшенными характеристиками относительно импортных аналогов. Годовой объем выпуска продукции запланирован в количестве 30 тыс. единиц, что позволит предприятию стать основным поставщиком этих изделий на российском рынке", - сказал глава ведомства Александр Прохоров.

Новые контактирующие устройства для микроэлектроники были разработаны в 2019 году и прошли все тестовые испытания. В отличие от иностранных аналогов московские изделия могут работать в широком диапазоне температур - от минус 60 до плюс 170 градусов по Цельсию. Это стало возможным благодаря использованию современных высокотемпературных полимеров.

Как добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, контактирующие устройства будут полностью собирать на территории особой экономической зоны столицы. Первыми заказчиками этой продукции уже стали компании-резиденты кластера микроэлектроники ОЭЗ "Технополис "Москва" - ПАО "Микрон", "ДЦ "Союз", "НПЦ "ЭЛВИС" и "Ангстрем".

Компания "Тест-Контакт" разрабатывает и производит на собственном оборудовании контактирующие устройства для любых типов электрорадиоизделий. Предприятие является резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" с 2019 года.