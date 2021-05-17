ФАС получит доступ к системе мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, Минпромторг и оператор государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, ООО "Оператор-ЦРПТ" подписали соглашение об информационном взаимодействии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В рамках соглашения антимонопольной службе предоставят доступ к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. "Это позволит ведомству проводить анализы состояния конкуренции на товарных рынках, где товары уже маркируются в обязательном порядке", - указывают в ФАС

"Для ФАС России это шаг к проведению исследований рынка в цифровом виде, без дополнительной нагрузки на хозяйствующие субъекты. Мы рассчитываем, что данные, содержащиеся в системе, позволят повысить оперативность и точность наших прогнозов, а также эффективнее осуществлять контроль за соблюдением антимонопольного законодательства", - заявил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.

В ФАС отметили, что благодаря этой системе служба сможет получать данные о маркируемых товарах в электронном виде, так как в системе прослеживается движение товаров по всей товаропроводящей цепи - от производителя до конечного потребителя. Кроме того, ФАС сможет отслеживать заключение антиконкурентных соглашений и манипулирование ценами на рынках оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке.

"Минпромторг России вместе с оператором ЦРПТ обеспечивают интеграцию государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке с системой ФАС России. Это позволит эффективнее выполнять весь спектр задач в области маркировки товаров, облегчит контроль соблюдения антимонопольного законодательства в интересах простых потребителей и покупателей", - подчеркнул статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.