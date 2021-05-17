Эксперты: цена на электроэнергию для промышленности РФ в 2020 году была выше, чем в США

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в России по итогам 2020 года была выше показателя в США, а также в ряде стран Европейского союза. Об этом говорится в материалах, опубликованных "Сообществом потребителей энергии", в которое входят более 30 крупнейших промышленных предприятий из различных отраслей экономики.

По данным ассоциации, цена на электроэнергию для российской промышленности в 2020 году находилась на уровне $0,73 за кВт ч при подключении к региональным распределительным сетям и $0,45 для магистральной сети. В то же время показатель в США составил $0,67, в Норвегии - $0,34, во Франции - $0,69, в Финляндии и Испании - по $0,72.

"В последние годы наблюдается общая тенденция к снижению энергоцен за рубежом, в 2020 году этот тренд обозначился более отчетливо из-за снижения объема электропотребления в связи с пандемией. В России в период пандемии в 2020 году энергоцены, напротив, продолжили свой рост, несмотря на сокращение объемов электропотребления. В валютном выражении цена электроэнергии для промышленных потребителей в России выросла в 2020 году на 3%", - отметили в ассоциации.

В генерирующей компании "Интер РАО" сообщили, что промпотребители основывались на данных высоковолатильных рынков в год, когда была зафиксирована аномально теплая погода в зимний период, а также наблюдалось существенное снижение энергопотребления из-за распространения коронавируса.

В свою очередь, в "Совете производителей энергии" сообщили ТАСС, что энерготарифы для промышленности в России в настоящее время остаются одними из самых низких в мире. При этом конкурентные сегменты рынка работают так, что страхуют оптового потребителя от резких скачков цен. В то же время на зарубежных рынках существует риск значительного увеличения цен на фоне аномальных погодных условий. Так, из-за экстремальных морозов в Техасе в феврале текущего года стоимость электроэнергии выросла в 300 раз, а на рынке Nord Pool - на 69%.

В ассоциации добавили, что одноставочный тариф на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) составил 2,543 рубля за кВт ч в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) и 1,779 рубля за кВт ч для второй ценовой зоны (Сибирь). "Это выше значений цен в 2019 году на 3,4% и 0,6% соответственно, но при этом не превысило уровень инфляции в 4,9% по итогам 2020", - подчеркнули в в "Совете производителей энергии".

В новость внесена правка (14:02 мск) - уточняется ссылка в последнем абзаце, верно - в "Совете производителей энергии".