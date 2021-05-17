Михельсон заявил, что производство "Ямал СПГ" на 14% превышает проектную мощность

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Завод "Ямал СПГ" компании "Новатэк" работает с превышением проектной мощности на 14%, сообщил глава компании Леонид Михельсон на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Наш флагманский проект "Ямал СПГ" стабильно работает и показывает 114% от проектной мощности. В прошлом году мы уже произвели 50 млн тонн, если считать с начала запуска проекта. [Мы производим] пять процентов от мирового производства СПГ (сжиженный природный газ)", - приводится его цитата в стенограмме встречи на сайте Кремля.

Президент в ответ назвал это "личным успехом" Михельсона.

"Арктик СПГ - 2"

Михельсон сообщил, что "Новатэк" планирует завершить строительство последней, третьей, линии завода "Арктик СПГ - 2" в 2025 году, то есть на год раньше намеченного ранее срока.

"Пуск первой линии - 2023 год, второй линии - 2024 год. Раньше планировали, - так как у нас два дока, я дальше расскажу, - третью линию в 2026 году, но сейчас, я думаю, линии будут [запущены] в 2023-м, 2024-м, 2025-м. 19,8 млн тонн", - сказал он.

Он добавил, что ожидает роста локализации в России оборудования для СПГ-заводов после завершения "Арктик СПГ - 2" - до 70%. "На "Ямал СПГ" у нас локализация была где-то 30 процентов, по "Арктик СПГ", я считаю, что мы достигнем более 50 процентов. Следующие будут не менее 70. По России практически уже создано, еще дополнительно к тем, кто в Мурманске работает, порядка 80 тысяч рабочих мест", - отметил Михельсон.

Навигация по СМП на восток

"Новатэк" обсуждает с Росатомом и Росатомфлотом начало круглогодичной навигации по Северному морскому пути уже с 2023 года, сообщил Михельсон.

"Нам это очень надо, обсуждаем с Росатомом, с Росатомфлотом ледокольным - в 2023 году, все-таки с 2023 на 2024 [год], выйти уже на круглогодичную [навигацию]", - отметил он.

Линии сжижения газа

Михельсон рассказал, что "Новатэк" планирует в 2024-2030 годах построить еще четыре линии сжижения газа на более чем 26 млн тонн, что принесет примерно 0,15% к уровню ВВП России в год.

"Планы на 2024-2030 годы, возможно, произвести еще четыре линии сжижения общей мощностью более 26 млн тонн. Как я говорил, 80 тыс. рабочих мест и плюс еще "Звезда" будет загружена, каждый год по пять танкеров, это где-то 26-30 танкеров до 2030 года. Прикинули - где-то 0,15% ВВП ежегодно будет приносить только эта стройка", - сказал он.

Михельсон на уточняющий вопрос Путина ответил, что эффект для ВВП рассчитан от проектов целиком: с обустройством и со всеми этапами строительства.