{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Декларации о доходах чиновников
Обновлено 

Доходы губернатора Саратовской области выросли на 300 тыс. рублей за 2020 год

В прошлом году Валерий Радаев заработал порядка 4,2 млн рублей

САРАТОВ, 17 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Саратовской области Валерия Радаева выросли в 2020 году на 300 тыс. рублей, составив порядка 4,2 млн рублей. Такие данные указаны в документах о доходах, опубликованных в понедельник на сайте правительства региона. В 2019 году Радаев заработал 3,9 млн рублей.

"Увеличение связано с индексацией заработной платы губернатора, а также с компенсацией за неиспользованный отпуск", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Согласно документу, Радаев по-прежнему, как и год назад, не имеет собственного жилья, у него в пользовании есть дом на 306,2 кв. м и земельный участок площадью 1 тыс. кв. м, которые, как следует из отчета о доходах, находятся в собственности у его супруги. Автомобиля у главы региона также нет, при этом есть катер Boulton 22 Skiff.

Радаев в декабре 2007 года избран депутатом Саратовской областной думы четвертого созыва, 23 марта 2012 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области, 5 апреля того же года официально вступил в должность. 17 марта 2017 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области до вступления в должность лица, избранного главой региона. 21 сентября 2017 года Радаев вновь официально вступил в должность губернатора Саратовской области.

Теги
РоссияДекларации о доходах чиновниковСаратовская область
ЦБ предупредил о рисках возникновения "пузырей" на рынке потребительского кредитования
Банк России готовит предложения об ограничении кредитования физлиц по плавающим ставкам
ЦБ предупредил о рисках возникновения "пузырей" на рынке потребительского кредитования
Читать полностью