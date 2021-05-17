Суд признал законным штраф Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции протеста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел жалобу Twitter на решение мирового судебного участка № 422 Таганского района Москвы о штрафе в размере 8,9 млн рублей. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба Twitter - без удовлетворения", - сказали агентству.

В начале апреля мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Причиной стал отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции протеста.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.