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Минфин пока не поддерживает идею налоговых послаблений для инвесторов, участвующих в IPO

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор разрабатывает меры поддержки спроса розничных инвесторов на акции компаний, выходящих на IPO

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минфин сомневается в необходимости освобождения от НДФЛ доходов от продажи активов, приобретенных в ходе IPO (первичное публичное размещение акций компании на бирже), идея пока не поддерживается ведомством. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"[Вопрос] обсуждается, пока мы не поддерживаем. Я бы не сказал, что это окончательное решение, но пока у нас есть сомнения в необходимости этой меры", - сказал он.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор разрабатывает меры поддержки спроса розничных инвесторов на акции компаний, выходящих на IPO. Глава ЦБ, в частности, допустила возможность освобождения от НДФЛ доходов от продажи активов, приобретенных в ходе IPO, или после шести месяцев удержания.

Теги
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