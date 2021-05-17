Путин заявил, что СПГ-заправки делают серьезный вклад в развитие "зеленой" энергетики

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил планы компании "Новатэк" по строительству СПГ-заправок. По мнению главы государства, это помогает развитию "зеленой" энергетики.

На встрече в Кремле с президентом председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон рассказал, что в ближайшее время планируется открытие СПГ-заправок на трассе Санкт-Петербург - Челябинск, а также о таких заправках в Германии и Польше.

"Это отлично, потому что это серьезный вклад в развитие "зеленой" энергетики", - сказал Путин. Он также одобрил открытие заправок в других странах, "имея в виду планы декарбонизации экономики в Европе". "Вот как раз углеродно-нейтральная заправка в Германии", - уточнил Михельсон. "Супер", - оценил президент.

Руководитель "Новатэк" заверил, что в России создаются многопрофильные заправки, на которых "можно заправляться и СУГом, а можно заправляться и СПГ, и некоторые заправки даже компримированные (с компримированным газом - прим. ТАСС), в зависимости от двигателя".

"Чем больше будет заправок, тем больше будет двигателей", - отметил глава государства.