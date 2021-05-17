Перевозки пассажиров на ЮУЖД выросли в апреле на 82%

ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Со станций Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал ОАО "РЖД") отправлено в апреле 2021 года 538,3 тыс. пассажиров, что на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения магистрали.

В пригородном сообщении было отправлено 413,3 тыс. пассажиров (+59,8%), в дальнем следовании - 125 тыс. (рост в 3,3 раза к апрелю 2020 года).

Пассажирооборот составил 136,5 млн пасс-км, что на 117,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, в том числе в пригородном сообщении - 22,1 млн пасс-км (+79,6%), в дальнем следовании - 114,3 млн пасс-км (+127%).

По итогам января-апреля 2021 года пассажиропоток составил два млн человек (-9,1% к аналогичному периоду 2020 года), из них в дальнем следовании - 455,7 тыс. пассажиров (-20,5%), в пригородном сообщении - 1,6 млн пассажиров (-5,2%).

С начала года пассажирооборот снизился на 20,2% к уровню прошлого года и составил почти 530,7 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 104,8 млн пасс-км (+12,8%), в дальнем следовании - 425,9 млн пасс-км (-25,5%).

Перевозки пассажиров по сети РЖД в апреле составили 90,8 млн человек, что более чем в три раза превышает показатель апреля 2020 года. В пригородном сообщении перевезено 84,1 млн пассажиров (рост в три раза), в дальнем следовании - 6,7 млн (рост в четыре раза).

Пассажирооборот в апреле 2021 года составил 7,2 млрд пасс-км, более чем в три раза превысив аналогичный показатель 2020 года.

Всего за январь - апрель 2021 года отправлено 313,8 млн пассажиров (+9,3% к январю - апрелю 2020 года), из них в пригородном сообщении перевезено - 289,6 млн пассажиров (+10,2%), в дальнем следовании - 24,2 млн пассажиров (на уровне прошлого года). Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2021 года снизился на 2,8% к уровню прошлого года и составил 25,8 млрд пасс-км.

