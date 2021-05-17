Эксперт: цены на деревянные дома в России через два-три месяца могут вырасти на 40%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Деревянные дома могут подорожать в России на 40% в течение ближайших двух-трех месяцев вследствие увеличения стоимости пиломатериалов, сообщила ТАСС в понедельник сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова. В связи с этим ассоциация направила в Минпромторг РФ письмо с просьбой о сдерживании роста цен и ограничении экспорта пиломатериалов.

"Текущая цена деревянного дома с октября 2020 года уже выросла на 20-25% из-за подорожания пиломатериалов. Из-за того, что идет рост цен и на другие стройматериалы, не только дерево, общий рост стоимости дома может составить около 40% в ближайшей перспективе, то есть в разрезе двух-трех месяцев", - сказала Юрлова.

Как отмечается в письме ассоциации в адрес Минпромторга России, которое есть в распоряжении ТАСС, стоимость доски с конца апреля 2020 года за год увеличилась вдвое. Причиной тому послужил острый дефицит пиломатериалов хвойных пород как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Причем данный тренд характерен и для других древесных материалов. "Существующая ситуация может привести к серьезной и долгосрочной нехватке сырья на внутреннем рынке", - говорится в письме.

По словам Юрловой, недостаток предложения древесины возник в том числе из-за повышенного спроса на индивидуальное жилищное строительство как в России, так и в мире, которое стало особо востребовано после режима самоизоляции. "Кроме того, в целом происходит некоторая стабилизация экономической ситуации, и это все вместе вызвало большой спрос, который не обеспечен большим объемом изготовления, производства доски, так как у нас просто нет таких мощностей", - пояснила собеседница агентства.

В связи с этим Ассоциация деревянного домостроения обратилась в Минпромторг с просьбой принять временные меры по сдерживанию роста внутренних цен и ограничению экспорта пиломатериалов хвойных пород, используемых в деревянном домостроении, до стабилизации цен и спроса на внешних рынках. Установление пошлин на вывоз доски поможет стабилизировать цены, добавила Юрлова.

Ранее похожая ситуация сложилась на рынке металлопроката. В конце 2020 года ряд российских застройщиков пожаловался на рост стоимости металла, что в том числе способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.