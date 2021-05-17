На Кубани на 10% увеличили посевы свеклы

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края, основного сельскохозяйственного региона РФ, в 2021 году на 10% увеличили площади посева свеклы по сравнению с 2020 годом, они достигли 191 тыс. га. Урожай свеклы ожидается в размере 8 млн тонн, заявил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

В понедельник газета "Коммерсантъ" написала, что правительство России рассматривает новые меры регулирования рынка сахара. В том числе возможно создание интервенционного фонда, а также утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта. Минсельхоз РФ заявил, что дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой.

"В Краснодарском крае в 2021 году сахарная свекла посеяна на площади 191 тыс. га, что на 10% больше, чем в 2020 году. В связи с погодными условиями сев был начат позже, чем в прошлом году. Однако оптимальные агрономические сроки сева этой культуры для ее хорошего развития были соблюдены. Планируемый урожай сахарной свеклы при условии благоприятных погодных условий - 8 млн тонн", - сказал Коробка.

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека добавил ТАСС, что в регионе по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева отдано преимущество севу этой культуры семенами отечественной селекции. "Из краевого бюджета мы выделяем субсидии на приобретение отечественных семян сахарной свеклы, в этом году сумма господдержки этого направления составит 15,3 млн рублей", - резюмировал собеседник агентства.

Краснодарский край является одним из лидеров по производству сахара в РФ, в регионе работают 16 сахарных предприятий, их мощность позволяет за год переработать 12 млн тонн сырья. Рекордный валовый сбор сахарной свеклы - более 10,5 млн тонн - был получен в регионе в 2019 году, что составляло 20% от общероссийского валового сбора.