"Газпром" обратился с иском о взыскании с "Молдовагаза" $371 млн долга за поставленный газ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Газпром" в феврале 2021 года обратился в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации с иском о взыскании с АО "Молдовагаз" долга за поставленный в 2018 году газ в размере $370,518 млн.

Дата судебного разбирательства по этому делу еще не назначена.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ в полном объеме удовлетворил иск "Газпрома" о взыскании с "Молдовагаза" $246,4 млн задолженности за поставленный газ в 2017 году. Этот иск был подан в декабре 2019 года.

Как сообщалось, контракт на транзит и поставку российского газа в Молдавию действует до конца сентября 2021 года.