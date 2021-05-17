Кабмин внес в Госдуму законопроект, реформирующий институт банкротства

Законопроект направлен в том числе на расширение практики применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц и предусматривает введение новой вариативной реабилитационной процедуры - реструктуризации долгов. Предлагается отказаться от таких процедур банкротства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление, ограничившись применением одной реабилитационной и одной ликвидационной процедуры банкротства.

Документом предлагается создать новую реабилитационную процедуру, направленную на восстановление платежеспособности должника и сохранение бизнеса, а также сокращение срока проведения конкурсного производства, в том числе путем оперативного прекращения заведомо убыточной деятельности. С целью создания дополнительных стимулов для использования должниками реабилитационных механизмов законопроектом предусматривается возможность подачи должником или кредитором в арбитражный суд не только заявления о признании должника банкротом, как это предусмотрено действующим законодательством, но и заявления о введении процедуры реструктуризации долгов.

Одновременно изменяются порядок отбора саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих и (или) арбитражных управляющих для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и предъявляемые к ним требования с учетом разделения должников и СРО на группы. Законопроектом предусматривается создание государственного регистра арбитражных управляющих с целью госрегистрации арбитражных управляющих и осуществление процедуры выбора СРО арбитражных управляющих и (или) арбитражных управляющих при их назначении на основании балльной оценки. Совершенствуется порядок расчета и выплаты вознаграждения арбитражным управляющим. В частности, уточняются размер фиксированной суммы вознаграждения арбитражным управляющим в зависимости от процедуры банкротства и порядок ее выплаты (единовременно - по итогам проведения процедуры банкротства или ежемесячно - после утверждения плана реструктуризации долгов), а также суммы процентов по вознаграждению.

Упорядочивается очередность требований кредиторов

Законопроектом предлагается упорядочить очередность удовлетворения требований кредиторов с учетом их приоритетности, определить возможность субординации требований отдельных кредиторов (контролирующих должника и аффилированных с ним лиц) и обеспечения залогом отдельных обязательств должника, а также закрепить положения, касающиеся совершенствования инструментария сохранения "бизнеса" должника, в том числе посредством замещения его активов. В соответствии с законопроектом к исключительной компетенции собрания кредиторов относится принятие решения о продолжении или прекращении хозяйственной деятельности должника в ходе конкурсного производства. При этом компенсация непогашенных расходов, связанных с продолжением хозяйственной деятельности должника, осуществляется за счет средств кредиторов, проголосовавших за принятие такого решения.

Для предупреждения убыточной финансово-хозяйственной деятельности должника, снижения расходов на проведение торгов, ускорения сроков их проведения и минимизации случаев признания торгов несостоявшимися предлагаются изменения в части определения начальной цены продажи имущества должников и новый механизм проведения торгов, в ходе которых в рамках одной процедуры торги будут идти на повышение цены, затем - при отсутствии заявок - цена будет снижаться до поступления первого предложения о цене, после чего торги снова будут идти на повышение. Предлагается отказаться от торгов в форме публичного предложения и изменить требования к электронным площадкам для проведения торгов.

Для повышения эффективности реализации имущества должника, а также доступности и прозрачности проведения торгов предусматривается создание государственной информационной системы раскрытия информации о формировании и реализации конкурсной массы в сфере банкротства. Предусматривается наделение федерального органа исполнительной власти полномочиями по проведению проверки наличияпризнаков преднамеренного и фиктивного банкротства в отношении должников (кроме финансовых организаций), в частности, проведение проверок в отношении стратегических предприятий и организаций, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, более 25% голосующих акций которых находятся в государственной или муниципальной собственности, а также должников, имеющих на момент возбуждения дела о банкротстве задолженность по обязательным платежам свыше 100 млн рублей.

"Принятие законопроекта будет способствовать сокращению сроков и издержек на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, повышению их эффективности и увеличению размера погашения требований кредиторов, а также защите интересов должников, испытывающих временные трудности, но имеющих возможность восстановить свою платежеспособность при предоставлении необходимых для этого правовых инструментов", - говорится в пояснительной записке.